Cai a inadimplência do consumidor em SP O número de inadimplentes no Estado de São Paulo caiu em julho, assim como o porcentual de endividados. Segundo Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor da Federação do Comércio do Estado de São Paulo (Fecomércio), divulgada ontem, em julho, 57% disseram estar endividados (ante 62% em junho) e 39% afirmaram estar inadimplentes (ante 41% no mês anterior).