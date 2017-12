Cai a participação de São Paulo no PIB brasileiro A indústria paulista perdeu espaço para outras regiões nos últimos 16 anos e reduziu a importância de São Paulo na economia do País. O Estado manteve a liderança no Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro em 2001, com fatia de 33,4%, mas perdeu três pontos percentuais de participação na riqueza gerada no País na comparação com 1985, quando contribuía com 36,1%. Como cada ponto porcentual nesta escala corresponde a R$ 12 bilhões, a queda de participação paulista significa que, em 2001, a economia do Estado movimentou menos cerca de R$ 36 bilhões do que em 1985. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em pesquisa sobre o PIB regional referente a 2001. Os coordenadores do estudo atribuíram a perda de São Paulo ao deslocamento de parte da indústria da região para outros Estados em conseqüência de um processo de desconcentração industrial e da guerra fiscal. Outro fator citado foi a redução da renda dos trabalhadores na década de 90, que teria prejudicado a economia paulista, cuja indústria é dependente do consumo no mercado interno. A coordenadora de contas nacionais do IBGE, Gilda Santiago, explica que São Paulo, que detinha 51,6% de participação na indústria de transformação nacional em 1985, reduziu essa fatia para 41,8% em 2001. No Rio Grande do Sul, que absorveu parte da migração industrial, houve aumento de participação no setor de 8,1% para 10% no período. O coordenador de contas regionais do IBGE, Frederico Cunhadisse que a expansão de outras regiões retira naturalmente alguma fatia de São Paulo do PIB. Como exemplo, citou o Centro-Oeste, destino de grande parte do setor agropecuário que elevou a participação da região no PIB de 4,8% em 1985 para 7,2% em 2001. Renda O Centro-Oeste é responsável por outra má notícia para a economia paulista. O Estado perdeu o primeiro lugar no ranking da renda per capita nacional para o Distrito Federal, de 1990 para 1995. Em 2001, segundo o levantamento, São Paulo apresentou renda per capita de R$ 10.642, a segunda maior do País. No Distrito Federal, a renda atingiu R$ 15.725. Um fator que contribuiu para a superação de São Paulo pela renda per capita do DF é a diferença do tamanho das respectivas populações. A menor renda per capita entre os 27 Estados continua sendo a do Maranhão (R$ 1.796). Enquanto a renda per capita da região Sudeste foi, em média, de R$ 9.316 em 2001, a do Nordeste atingiu a média de R$ 3.255. Crescimento acumulado A economia paulista cresceu 36% entre 1985 e 2001, expansão inferior à registrada na média nacional de 49% no período. Em 2001, o PIB no Estado cresceu 1,2%, muito próximo a média nacional de 1,3% no período. A queda de participação paulista no PIB puxou para baixo também a fatia da região Sudeste, que passou de 60,2% em 1985 para 57,1% em 2001. O Nordeste também perdeu fatia (14,1% para 13,1%). As demais regiões aumentaram sua contribuição: Norte (3,8% para 4,8%), Sul (17,1% para 17,8%) e Centro-Oeste (4,8% para 7,2%). O aumento do Centro-Oeste foi creditado à expansão da agropecuária no período, assim como aos melhores resultados do Distrito Federal.