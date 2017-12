Cai a participação dos trabalhadores na riqueza do Brasil Os trabalhadores brasileiros estão se apropriando menos das riquezas do País, enquanto cresce a fatia das empresas e dos impostos. Dados divulgados hoje pelo IBGE revelam que a participação da remuneração dos empregados no PIB caiu para 36,14% em 2002, contra uma participação de 45,37% em 1990. O rendimento dos trabalhadores autônomos passou de 6,92% em 1990 para 4,58% no ano passado. Já a participação do excedente operacional bruto das empresas (lucro mais pagamento de juros e dividendos) cresceu de 32,56% para 41,93% no período e os impostos, de 15,15% para 17,36%. O gerente de Contas Nacionais Anuais do IBGE, Gélio Bazoni, disse que a queda da participação dos trabalhadores no PIB ocorreu porque a década de 90 ?foi muito perversa? para a mão-de-obra. ?Hoje a luta é muito mais pela manutenção do emprego do que pela busca de melhores remunerações?, disse. Segundo ele, a queda da participação prosseguiu no ano passado porque houve uma ?continuidade da política macroeconômica? que reduz a renda dos trabalhadores, como a política monetária com juros elevados. Carlos Sobral, também gerente de Contas Nacionais, disse que dificilmente o rendimento dos trabalhadores vai recuperar a fatia que tinha do PIB em 1990 e deverá permanecer em no máximo 38%. Segundo ele, houve uma mudança estrutural de lá para cá que diminuiu o custo das empresas com os empregados. ?Com a abertura da economia e o Plano Real a economia brasileira ficou mais competitiva e as empresas tiveram que fazer um enxugamento para competir?, disse. Além disso, segundo Sobral, a fatia dos trabalhadores foi reduzida também por causa da ?política monetária restritiva e os ajustes nas contas públicas?. Os dados são parte da Pesquisa das Contas Nacionais de 2002.