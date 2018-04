Cai a produção de aço no Brasil O setor siderúrgico brasileiro tirou o pé do acelerador e está reduzindo os investimentos de forma expressiva. Segundo dados consolidados pelo Instituto Brasileiro de Siderurgia (IBS), os investimentos programados para este ano devem atingir US$ 1,4 bilhão, caindo para US$ 876 milhões em 2003 e US$ 763 milhões em 2004. No período de 1994 a 2001 o setor investiu o equivalente a US$ 10 bilhões, com a média anual de US$ 1,4 bilhão. Pelos dados do IBS o faturamento consolidado do setor de aço no Brasil atingiu 8,6 bilhões, com queda de 14% em relação ao observado em 2000. Mas após vários anos reduzindo o número de empregados, o setor voltou a contratar em 2001. O pessoal efetivo em atividade no setor siderúrgico atingiu 66.155 pessoas em 2001, com aumento de 3.443 postos de trabalho. Em 1997 o setor de siderurgia tinha 73.578 pessoas ocupadas.