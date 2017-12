Cai a projeção sobre crescimento do PIB em 2005 As estimativas de mercado para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em 2005 recuaram de 3,60% para 3,55%, na nova rodada da pesquisa semanal do Banco Central (BC) junto a instituições financeiras . Com a queda, as expectativas passaram a ficar mais próximas das estimativas de expansão de 3,50% para o ano em curso. As previsões de fluxo de investimento estrangeiro direto (IED) neste ano, por sua vez, não se alteraram, e ficaram estáveis em US$ 13 bilhões. Para o próximo ano, as estimativas de IED permaneceram em US$ 15 bilhões pela décima semana consecutiva. Projeção sobre relação dívida-PIB se mantém inatlerada As projeções de mercado para a dívida líquida do setor público neste ano ficaram estáveis em 56,50% do Produto Interno Bruto (PIB) em pesquisa semanal do BC. As expectativas para a evolução da dívida líquida em 2005 seguiram a mesma tendência, e ficaram estáveis em 54,90% do PIB. Ao mesmo tempo, as projeções de superávit primário neste e no próximo ano permaneceram estáveis em 4,25% do PIB para ambos os períodos. Projeção sobre superávit comercial sobe As projeções de mercado para o superávit da balança comercial neste ano subiram de US$ 24,90 bilhões para US$ 25 bilhões na pesquisa semanal do BC, Apesar do aumento, as previsões de superávit em conta corrente do balanço de pagamento não se alteraram, e permaneceram em US$ 1,20 bilhão. As previsões de superávit da balança comercial no próximo ano, por sua vez, ficaram estáveis em US$ 22 bilhões. Mesmo com a estabilidade, as estimativas de déficit em conta corrente recuaram de US$ 2,22 bilhões para US$ 2,10 bilhões.