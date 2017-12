Cai acordo com argentinos sobre máquinas de lavar roupa As negociações entre os empresários brasileiros e argentinos do setor de máquinas de lavar roupa se complicaram novamente. Embora o lado argentino tivesse adiantado que o acordo havia sido fechado, ontem à noite, os empresários saíram da reunião com um passo atrás. Segundo fontes argentinas, os negociadores haviam fechado um acordo para 2005 que repartia o mercado argentino de máquinas de lavar roupas da seguinte forma: 35% para os produtos fabricados no Brasil; 54% para a fabricação local; e 11% para importações de terceiros mercados. No entanto, segundo as fontes, os brasileiros querem uma fatia maior desse mercado: 50%. A outra metade ficaria dividida entre 45% para os produtos argentinos e 5% para terceiros mercados. A proposta do Brasil é justificada por uma fonte pelo fato de que a Argentina não teria capacidade para abastecer 54% do mercado interno e essa deficiência acabaria sendo abastecida por terceiros mercados, os quais ganhariam mais mercado em detrimento da perda brasileira de espaço. Nos primeiros cinco meses desse ano, a participação do Brasil no mercado local de máquinas de lavar era de 49%. Mas esse número caiu para 36,4% a partir de junho, quando a Argentina decidiu adotar barreiras (licenças não automáticas) contra o produto brasileiro. Desde que os produtos brasileiros foram afetados pelas barreiras protecionistas argentinas, a participação de países fora do Mercosul no mercado argentino tem sido de 14%.