Cai em novembro taxa de ocupação dos vôos domésticos O reflexo da crise dos aeroportos já se refletiu na taxa de ocupação das companhias aéreas. Segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o nível médio de ocupação dos vôos domésticos ficou em 67% em novembro, ante uma média de 71% registrada em outubro. Na comparação com o mesmo mês do ano passado, houve redução de 2 pontos percentuais. A TAM manteve sua média de ocupação dos assentos em 68% em novembro. Na comparação com outubro, houve queda de quatro pontos percentuais. A Gol também registrou redução no indicador em novembro para 67%, ante 72% de novembro de 2005. Na comparação com outubro a baixa foi de 4 pontos percentuais. A Varig registrou ocupação de 64%, ante média de 68% de novembro de 2005 e 66% de outubro.