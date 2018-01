Cai inadimplência em abril Esta caindo o número de devedores que estão em atraso na capital paulista. No mês passado, o número de carnês em atraso incluídos no SCPC (Serviço Central de Proteção ao Crédito) apresentou queda de 15,9% em relação a abril de 99. O índice menor é reflexo da redução das taxas de juros de juros no crediário, avalia o economista Marcel Solimeo, da Associação Comercial de São Paulo. Ele ressalta, no entanto, que os juros ainda estão altos, o que tem levado as empresas a reduzirem a oferta de crédito. Esta redução da oferta de crédito também favorece a queda do número de inadimplentes. Vendas As vendas do comércio varejista de São Paulo em abril ficaram quase estáveis em relação a março. Porém, com menor aceleração. Na comparação com abril do ano passado, houve uma pequena recuperação, segundo os números da ACSP. O TeleCheque, termômetro das vendas à vista, registrou em abril um aumento de 10% em relação ao mesmo período do ano passado. Já o número de consultas ao SCPC, indicador de vendas à prazo, foi 7,2% menor em abril em relação ao mês anterior, e 12,3% superior aos números de abril de 1999. Para Marcel Solimeo, os resultados são bons, mas não extraordinários, porque a base de comparação com o ano passado é fraca. Naquele período, a crise cambial reduziu muito a atividade comercial.