Cai inadimplência nos aluguéis Uma das principais preocupações de quem investe em imóveis para a locação é a inadimplência. Um processo de retomada de imóvel é demorado e envolve custos. Mas em um momento como o atual, os locadores estão preferindo fazer acordos com os inquilinos, evitando ações na Justiça. Reflexo disso é a queda nas ações de despejo por falta de pagamento. De acordo com o Fórum de São Paulo, elas caíram 13,39% no mês passado, em relação ao mês anterior. O número de ações desse tipo foi de 2.355 em abril, contra 2.719 em março. As ações de procedimento ordinário, aquelas relacionadas à denúncia vazia (retomada do imóvel sem apresentação de motivos, após o período contratual), caíram 4,76%. As consignatórias e renovatórias declinaram 34,38% e 37,50%, respectivamente. Os números são de pesquisa realizada pela Hubert Imóveis no Fórum de São Paulo. Para saber mais sobre cuidados na hora de alugar um imóvel, acesse a cartilha de investimentos - imóveis. Lá você vai encontrar mais informações.