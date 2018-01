Cai número de aquisições e fusões entre empresas O número de fusões e aquisições entre companhias registrado neste ano foi o mais baixo desde 1995. Entre janeiro e dezembro, foram fechados 221 transações, um volume 35% menor em relação a 2001, segundo pesquisa da KPMG Corporate Finance. Na análise do sócio da consultoria, André Castelo Branco a retração no número de negócios ocorreu basicamente por causa das incertezas políticas que, por sua vez, alimentaram as incertezas com relação à economia. "Passadas as eleições, cresceu a procura de investidores por negócios no País. Em 2003, esta melhora deverá ser notada no número de negócios fechados", prevê. Como era de se esperar, as turbulências econômicas afastaram os investidores estrangeiros e as fusões e aquisições entre companhias nacionais predominaram, respondendo por 62% do total de transações, ante 41% no ano anterior. De 1998 a 2000, o número de negócios fechados entre empresas brasileiras ficou na faixa de 30%. Outra novidade da pesquisa deste ano é que as empresas do setor de alimentos voltaram a liderar o ranking das transações ao lado do setor petrolífero, cada um com 26 negócios fechados. Em 2001, o setor alimentício ficou na quarta posição. Os setores de telecomunicações e tecnologia da informação também perderam posições neste ano, abalados pela retração na economia mundial.