Cai número de despejos em SP O número de ações de despejo por falta de pagamento no Fórum da Capital caiu 6,28% no mês passado em relação ao mês anterior - de 2.278 em junho foi para 2.135 em julho. Nas ações de procedimento ordinário, que embutem a denúncia vazia (retomada de imóveis após o período de vigência contratual sem apresentação de motivos), houve aumento de 49,30%.As ações consignatórias tiveram alta de 8%, enquanto as renovatórias declinaram 13,64%. Os números foram divulgados pela Hubert Imóveis, que faz pesquisa mensal no Fórum. Hubert Gebara, diretor da empresa responsável pela pesquisa, entende que a alta de 49,30% nas ações de procedimento ordinário foi o destaque. Ele diz que o aumento na denúncia vazia pode ser reflexo de uma nova atitude dos locadores, mais dispostos a reaver seus imóveis para depois alugá- los em melhores condições. Isso decorre por sua vez da tendência de alta dos aluguéis registrada nos últimos meses.