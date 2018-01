Cai número de empregos criados na indústria de SP em 2005 O Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp) apresentou hoje sua pesquisa mensal de nível de emprego referente ao mês de julho. A indústria paulista criou 3.537 vagas em julho, contra 9.891 vagas em julho do ano passado. Entre janeiro e julho deste ano, 46.597 empregos foram criados, 21.430 a menos do que no mesmo período do ano anterior.