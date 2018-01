Cai número de famílias com dívidas

RIO - O País registrou redução no número de famílias inadimplentes e endividadas na passagem de outubro para novembro. O porcentual de consumidores com contas em atraso diminuiu de 23,1% em outubro para 22,7% em novembro, o primeiro recuo na inadimplência desde fevereiro, segundo a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic) apurada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

O endividamento teve queda pelo segundo mês seguido. A fatia de famílias com contas a pagar caiu de 62,1% em outubro para 61,0% em novembro. Já o total de consumidores que declarou não ter condições de pagar suas contas ou dívidas em atraso manteve-se estável nos últimos dois meses, em 8,5%.

A CNC ressaltou que há um movimento sazonal característico dessa época do ano que favorece a quitação de dívidas.

"A gente sabe que existe esse efeito, no último trimestre do ano e em janeiro, de redução no endividamento e na inadimplência. As pessoas aproveitam o pagamento do 13.º salário para pagar contas e quitar dívidas em atraso. Mas não deixa de ser positivo esse recuo, porque a inadimplência vinha de vários meses de alta", observou a economista Marianne Hanson, da Divisão Econômica da CNC.