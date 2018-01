Cai número de protestos Pesquisa do Instituto de Estudos de Protesto de Títulos mostra que houve uma queda de 16,01%, em abril, no número de títulos protestados em relação a março na capital. Entre cheques, promissórias, duplicatas, letras de câmbio e outros, 51.070 títulos foram protestados no mês passado, enquanto que em maio foram registrados 60.805. Do total de cheques protestados, comparando-se abril deste ano com o mesmo mês no ano passado, a queda foi de 1,27% (de 12.459 em 1999 para 10.268). No ano passado, os títulos protestados caíram mês a mês. O cancelamento de títulos protestados - que já foram pagos, e portanto saíram do protesto - em abril foi de 19.601. Isso representa uma alta de 21,45% em relação a janeiro (16.139), mês tradicionalmente alto.