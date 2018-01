Cai número de vagas de trabalho criadas no 1º trimestre de 2005 No primeiro trimestre de 2005 foram gerados 292.222 novos postos de trabalho, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho (Caged). O número é 15,8% menor em relação ao primeiro trimestre de 2004, quando foram gerados 347.392 empregos, com carteira assinada. Só no mês de março de 2005 foram criadas 102.965 empregos, 4,85% menor que em março de 2004, quando foram criados 108.212 novos empregos. O ministro do Trabalho, Ricardo Berzoini, informou que, apesar da redução, os resultados do primeiro trimestre do ano e do mês de março na geração de empregos no mercado formal foram os segundos melhores desde o início da série do Caged, criado em 1992. Segundo o ministro, agora que o cadastro completa três meses de apuração neste ano, dá para prever que 2005 o saldo de criação de novas vagas seja de 1,2 milhão, no final do ano. No final de 2004 foram geradas 1,523 milhão de novas vagas. Na avaliação do ministro esse movimento reflete a redução no ritmo de expansão da atividade econômica este ano, em comparação com 2004. Contudo, o ministro destaca que os números do mercado de trabalho são ainda muito positivos. A redução nas ofertas de emprego formal, na comparação com o início do ano passado se explicam, segundo dados do Caged, pela acomodação da oferta de empregos na indústria. Indústria e agricultura No período de janeiro a março de 2005 foram criados na indústria 51.613 postos de trabalho, contra 124.933 novos postos, no mesmo período de 2004. Há também uma redução de oferta de vagas na agricultura. No primeiro trimestre deste ano foram criados 4.193 vagas, contra 22.294, no mesmo período do ano passado. Para Berzoini no caso da indústria está havendo uma "diminuição do ritmo forte na expansão do emprego" e que agora tende a se acomodar. No caso da agricultura, segundo o ministro, deve estar havendo o impacto da taxa de câmbio, que reflete negativamente nas exportações do setor. A expectativa do Ministério do Trabalho é que nos próximos meses, pelo menos até o final do primeiro trimestre, se mantenha a tendência de crescimento na oferta de trabalho formal, sendo o mês de maio aquele que tradicionalmente registra os melhores resultados.