Cai o número de despejos por falta de pagamento As ações de despejo por falta de pagamento que deram entrada no Fórum da capital caíram 21,23% em janeiro em relação ao mês anterior. Foram 1.310 processos em janeiro contra 1.663 em dezembro. As ações de despejo por procedimento ordinário, que embutem a denúncia vazia (retomada do imóvel sem apresentação de motivos após o período de vigência contratual), registraram volume de 58 ações no Fórum de São Paulo em janeiro de 2001, em comparação a 191 ações em dezembro de 2000. Esse número representa uma queda de 69,63%. As ações consignatórias e renovatórias caíram respectivamente 16,67% e 30,65%.Os dados são da Hubert Assessoria Imobiliária.