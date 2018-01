Cai o número de novos empregos nos Estados Unidos As empresas norte-americanas promoveram em dezembro o maior número de reduções de vagas nos últimos dez meses, influenciadas pelos sinais de congelamento do crescimento econômico. A taxa de desemprego permaneceu em 6% em dezembro, o nível mais elevado em oito meses. Causando forte surpresa entre os analistas, o Departamento do Trabalho dos EUA informou que houve diminuição de 101 mil no número de vagas criadas pelo mercado de trabalho em dezembro. O consenso entre os economistas consultados pela Dow Jones Newswires e CNBC era que houvesse aumento de 30 mil no número de vagas criadas. O departamento anunciou ainda que houve queda de 88 mil postos oferecidos em novembro, o dobro do declínio de 44 mil divulgado anteriormente. Os números sobre vagas criadas afetou negativamente o mercado acionário norte-americano e derrubou o dólar ante outras moedas fortes. O dado deverá ampliar a defesa do pacote de estímulo econômico anunciado pelo presidente George W. Bush, que prevê corte de US$ 674 bilhões em impostos no próximos dez anos para reativar a economia. O departamento atribuiu a queda nas vagas criadas aos ajustes de quadros feitos pela indústria manufatureira, que demitiu 65 mil pessoas. Ao longo de 2002, a indústria manufatureira reduziu o quadro em 600 mil postos. A indústria produtora de serviços cortou 42 mil empregos, entrando nessa conta as 104 mil demissões do comércio varejista. O Departamento do Trabalho dos EUA informou ainda que o salário médio por hora trabalhada dos norte-americanos subiu 0,33%, de US$ 14,93 para US$ 14,98.