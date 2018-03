Cai o número de títulos protestados O número de títulos protestados (pessoa física e pessoa jurídica) nas cinco regiões do País registrou queda em fevereiro deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado, de acordo com a Serasa. Foram 5,7 mil protestos na média por dia útil em fevereiro de 2003 e 114,6 mil acumulados no mês. A pesquisa indica que a região Sul teve a maior baixa percentual, com recuo de 17,9% em comparação com fevereiro do ano passado. A região Nordeste registrou recuo no número de títulos protestados de 9,9% em relação a fevereiro de 2002. A região Norte teve a terceira maior queda de títulos protestados, de 5,5% em comparação com o mesmo período do ano passado. A região Centro-Oeste, registrou queda de 4,8% e a região Sudeste teve a menor queda, com recuo de 3,4%. Na avaliação da Serasa, as empresas continuam evitando aumentar a participação de recursos de terceiros devido à pressão do câmbio e dos juros, que se intensificou a partir do segundo semestre de 2002. A inadimplência medida por protestos neste início de 2003 sinaliza, de acordo com entidade, a cautela dos empresários em relação ao financiamento das atividades, sobretudo nos recursos de curto prazo. A Serasa destaca que a menor inadimplência de pessoa física medida por protestos reflete a retração do consumidor e a pouca disposição em assumir novos gastos.