Cai o ritmo das vendas de eletroeletrônicos no 3º trimestre As vendas de produtos eletroeletrônicos de consumo reduziram o ritmo de crescimento apresentado até junho, e encerraram o terceiro trimestre com uma evolução de 11,79%, de acordo com pesquisa da Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos (Eletros). No primeiro semestre o crescimento acumulado havia sido de 14,43%. A partir do balanço do terceiro trimestre, a Eletros fez uma revisão na projeção de desempenho do setor este ano: a estimativa inicial era de um crescimento em torno de 14% a 16%, e agora a projeção está entre 12% e 14%. "É um crescimento importante para o setor ainda em recuperação", disse o presidente da entidade, Paulo Saab. A retração na demanda por televisores já havia levado a Eletros a rever a projeção de vendas do produto no segundo semestre, para 4 milhões de unidades em comparação a 6 milhões vendidas no primeiro semestre. Ainda assim, os televisores acumulam crescimento de 23,39% de janeiro a setembro, em comparação a igual período do ano passado. A previsão de vendas para esse ano, em torno de 10 milhões de unidades, será recorde do segmento. O presidente da Eletros, Paulo Saab disse que"o balanço do terceiro trimestre mostra que houve uma mudança no comportamento de vendas dos diferentes segmentos. Os televisores foram os propulsores de venda do primeiro semestre. Já no terceiro trimestre do ano, a linha branca teve maior destaque".