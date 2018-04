Cai participação de carros flex nas vendas totais As vendas dos veículos bicombustíveis no Brasil totalizaram 152.127 unidades em março, representando 82,8% das vendas totais da indústria, informou nesta quinta-feira, dia 5, a Anfavea, entidade que representa as montadoras. Em fevereiro, as vendas dos chamados carros flex, que podem ser abastecidos com álcool e/ou gasolina, tinham sido de 116.585 unidades, o que representava 83,5% do total das vendas. Foi a primeira vez desde julho do ano passado que a participação dos carros flex nas vendas totais da indústria brasileira recuou na comparação mês a mês. Em março do ano passado, a participação dos bicombustíveis no total vendido era de 77,6%. O preço do alcool começou o ano em alta, o que pode ter influenciado a venda de carros biocombustíveis. Para se ter uma idéia, em janeiro, o Índice de Preços ao Consumidor (IPCA) - usado como referência para meta de inflação - subiu 0,44%. O álcool foi um dos itens que mais pressionou a inflação no período, com alta de 7,23%. Os dados da Anfavea divulgados nesta quinta mostram ainda que as vendas de veículos novos no país cresceram 31,8% em março, na comparação com o mês anterior, e acumularam alta de 18,1% no primeiro trimestre em relação a igual período do ano passado. Foi o melhor primeiro trimestre da história da indústria automobilística.