Cai participação de empresas públicas no total de investimentos A participação das empresas públicas no total de investimentos na economia do País caiu de 10,7% em 1995 para 5,86% no ano 2000, segundo divulgou o IBGE. A pesquisa avaliou o desempenho operacional das mais de 300 empresas cujo controle acionário é exercido pelo governo e é parte de dois levantamentos sobre as transações do setor público que estão sendo divulgadas hoje pelo instituto. A conclusão é que a atividade financeira é a mais importante nas esferas federal, estadual e municipal. O setor financeiro contribui com quase a metade de toda a receita (47,34%) das empresas federais, seguindo da indústria de transformação (29,68%), nesse caso com o peso de empresas do porte da Petrobras. No caso das empresas estaduais e municipais, a participação da atividade financeira também é predominante, representando 51,26% da receita total. Para os níveis estadual e municipal, as atividades de energia e de utilidade pública também são representativas, respectivamente com 25,92% e 16,66%. Nesse grupo estão as distribuidoras estaduais de energia elétrica e as companhias de saneamento. A atividade empresarial do governo é desempenhada por dois grupos de empresas: o primeiro, de empresas não-financeiras, abrangendo 264 empresas que exercem uma variedade de atividades econômicas na esferas federal, estadual e municipal e o segundo, o das empresas financeira, incluindo 56 instituições, como os bancos federais. Aumento da receita tributária Pesquisa sobre a administração pública divulgada há pouco pelo IBGE concluiu que o Programa de Estabilização Fiscal possibilitou ao governo federal aumentar a sua receita tributária, que passou de R$ 115,7 bilhões em 1998 para R$ 138,0 bilhões em 1999. O estudo lembra que a instabilidade financeira enfrentada pela economia brasileira, no segundo semestre de 1998, impôs "grandes desafios para o setor público" em 1999. Os resultados obtidos foram positivos e a administração pública como um todo passou de um déficit primário de R$ 3,7 bilhões, em 1998, para um superávit de R$ 18,5 bilhões em 1999. No entanto, quase todo o superávit foi consumido com o pagamento de R$ 16,4 bilhões de juros. Segundo o estudo, a desvalorização cambial e o aumento da taxa de juros, em janeiro de 1999, resultaram num aumento em torno de R$ 6 bilhões na despesa total com juros nos três níveis de governo naquele ano. A pesquisa inclui resultados de 1991 a 1999 e análises da receita tributária e das decisões de gastos públicos das três esferas de governo e de todas as unidades da federação, referentes a 1999.