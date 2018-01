Cai participação de Light e Eletropaulo no Ibovespa A Bolsa de São Paulo decidiu reduzir a participação das ações ordinárias da Light e preferênciais da Eletropaulo no Índice Bovespa. O motivo foi o resultado da oferta pública de compra de ações realizada hoje pelos controladores das empresas. De acordo com reportagem de Daniela Milanese, a Light comprou 41% das ações que estavam em poder do público. A oferta pública da Eletropaulo retirou de circulação cerca de 15% das ações. A participação retirada de Light e Eletropaulo será redistribuída proporcionalmente entre os demais papéis da carteira. De acordo com Júlio Ziegelmann, diretor de renda variável da BankBoston Asset Management, essa alteração terá pouca influência sobre o resultado do Ibovespa. Isso porque as ações ordinárias da Light tinham participação de 1,1% no Índice. Eletropaulo PN, 0,80%. Ziegelmann analisa que os fundos de ações passivos devem iniciar movimento de venda destes papéis. Como esses fundos têm como objetivo acompanhar as oscilações do Índice, grande parte deles deve retirar essas ações da carteira, para acompanhar a tendência do Ibovespa. Um significativo aumento na oferta deve puxar para baixo o preço dos papéis, reduzindo a sua liquidez. Ou seja, deve ficar mais difícil negociar estas ações, sem que haja perda de rendimento.