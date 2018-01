Cai patente do Nelfinavir, do coquetel anti-Aids O governo decidiu quebrar a patente do remédio Nelfinavir, fabricado pelo laboratório Roche, que integra o coquetel anti-Aids. O governo vinha negociando uma redução do preço, mas não obteve sucesso nas negociações. O anúncio foi feito pelo ministro da Saúde, José Serra. A medida permite a produção do medicamento por outros laboratórios. Se essa possibilidade se concretizar, a concorrência entre os fabricantes pode trazer benefícios ao consumidor, como uma queda nos preços.