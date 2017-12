Cai preço da cesta básica no RJ O custo da cesta de compras na cidade do Rio de Janeiro caiu 0,11% no período de 1 a 8 de setembro na comparação com a semana anterior, de acordo com pesquisa realizada pelo Instituto Fecomércio-RJ. A cesta, que está em R$ 296,21, equivale ao consumo médio de todas as famílias residentes na cidade do Rio. O preço para as famílias com rendimento até oito salários mínimos registrou queda de 0,12%. Para as famílias que recebem acima desse valor, a cesta ficou 0,11% mais barata. Na análise mensal, entre 6 de agosto e 8 de setembro de 2005, a cesta ficou 1,91% mais barata. As famílias que recebem até oito salários mínimos registraram uma queda de 2,02%. Já para as famílias com rendimento acima dessa faixa, a redução nos gastos foi de 1,83%. Desde o início do ano, a cesta de compras acumulou queda de 0,09%. Em relação aos últimos 12 meses, a alta média acumulada foi de 3,36%. A pesquisa da cesta de compras reflete as variações de preços dos 39 produtos que mais pesam no orçamento (32 de alimentação, quatro de higiene e três de limpeza), consumidos por famílias de dez diferentes faixas de renda.