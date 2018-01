Cai previsão para consumo de petróleo em 2006 A Agência Internacional de Energia (AIE), entidade que assessora 24 países com sede em Paris, reduziu sua previsão de aumento do consumo mundial de petróleo em 2006 de 1,2% para 1,1%. A explicação é a perspectiva de uma demanda menor do que a esperada na China e outros países asiáticos durante o terceiro trimestre. Para 2007, a Agência manteve sua estimativa de crescimento do consumo mundial de petróleo em 1,7%. Com isso, o consumo global da commodity em 2006 deverá atingir uma média de 84,5 milhões de barris por dia, saltando para 85,9 milhões de barris em 2007. A Agência avisou ainda que, neste último trimestre deste ano, poderá ocorrer um forte salto na demanda. Temperaturas mais baixas na Europa e no Estados Unidos poderão estimular o consumo após outubro ter registrado um clima ameno nessas regiões. Para o Brasil, a Agência reduziu a previsão para a produção de petróleo em 50 mil a 100 mil barris diários no período entre este quarto trimestre e o final de 2007. A revisão, segundo a entidade, foi causada por dados de produção mais fracos do que o esperado registrados em setembro, derivados das informações preliminares da Petrobras. A AIE observou que as metas de produção da estatal brasileira para o final de 2006 e 2007 foram revisados para baixo, 1,88 milhão e 1,98 milhão de barris diários por dia, respectivamente. "A Petrobras é responsável por cerca de 97% da produção de petróleo do Brasil, que apesar desses ajustes, deve crescer em 185 mil barris por dia em 2007", disse. Apetite chinês AIE acredita que mesmo que a economia dos Estados Unidos se desacelere, o atual ritmo de consumo mundial de petróleo deverá ser mantido no próximo ano, por duas razões: "De um lado, o crescimento chinês alimentado pelo investimento deve continuar, especialmente diante das consideráveis necessidades de infra-estrutura para os jogos Olímpicos de 2008; e o crescente comércio dentro da Ásia e entre ela e a Europa resultou de certa maneira num grau de descolamento econômico dos Estados Unidos". Preços A Agência disse ainda que a queda de mais de 20% dos preços do petróleo de seus picos atingidos em agosto ressuscitou o debate sobre a magnitude do impacto dos fundamentos do mercado e os capitais especulativos direcionados para a commodity. "Enquanto alguns analistas responsabilizam a especulação como responsável pelo forte queda nos preços, indicadores sinalizam para causas fundamentais, particularmente do relaxamento da relação entre oferta e demanda da gasolina, a alta dos estoques, clima ameno e menos preocupações sobre mudanças nas especificações dos produtos", disse. Segundo a Agência, apesar da queda nos preços, dados preliminares sugerem que os fluxos de capitais em fundos expostos ao petróleo na verdade cresceram nos últimos três meses. "Se isso for mesmo verdade, então por si só representa um argumento contra a tese de que os fluxos especulativos estão distorcendo o mercado petrolífero", disse. Na avaliação da agência, esse debate ainda é inconclusivo e necessita de mais dados para ser avaliado com maior precisão.