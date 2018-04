Cai produção de aço no mundo A produção mundial de aço caiu 12,4% em outubro, para 100,5 milhões de toneladas, ante um volume de 114,7 milhões de toneladas produzidas no mesmo mês do ano passado, segundo dados divulgados pela World Steel Association, associação internacional de aço. Essa foi a segunda retração consecutiva da indústria siderúrgica neste ano. Em setembro, a produção mundial caiu 3,2% ante o mesmo período de 2007. No mês passado, todas as regiões apresentaram queda na produção, sendo que a Ásia teve recuo de 11,6%, para 56,9 milhões de toneladas. A produção da China passou de 43,2 milhões de toneladas para 35,9 milhões de toneladas, queda de 17%. A produção no Brasil caiu 0,1% e somou 2,89 milhões de toneladas.