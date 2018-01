Cai projeção para taxa de câmbio em julho e agosto, aponta BC As instituições financeiras e empresas consultadas semanalmente pelo Banco Central (BC) acreditam que a taxa de câmbio deverá sofrer uma pequena queda nos meses de julho e agosto. De acordo com a pesquisa divulgada esta manhã pelo BC, as apostas indicam que o dólar deverá fechar os meses cotado a R$ 3,0600. No levantamento anterior, as apostas eram de que a moeda norte-americana fecharia estes dois meses cotada a R$ 3,0800. Para o final do ano, as instituições consultadas mantiveram suas projeções, indicando que a cotação da moeda norte-americana estará em R$ 3,1000. Para o final de 2005 também não houve alterações. A expectativa é de que o dólar fechará o próximo ano cotado a R$ 3,2500.