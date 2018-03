Cai taxa de desemprego no Japão A situação no mercado de trabalho japonês melhorou em fevereiro, com a taxa de desemprego caindo do nível recorde de 5,5% em janeiro para 5,2% em fevereiro, de acordo com dados divulgados pelo governo. Mas a expectativa de que o crescimento econômico do país continuará fraco e que a disposição dos empréstimos podres se acelerará seguem indicando que a situação do mercado de trabalho continuará instável.