Cai títulos protestados em SP Pesquisa realizada pelo Instituto de Estudos de Protestos de Títulos do Estado de São Paulo em 10 tabeliões de protesto da capital paulista indicou que foram protestados, no mês de março, 60.805 títulos (cheques, promissórias, duplicatas, letras de câmbio e outros). Esse total representa uma queda de 9,39% em relação aos 67.104 registrados em janeiro de 2000. Do total de títulos protestados em março, o número de cheques teve uma queda de 29,96%, em relação ao mesmo mês do ano passado, caindo de 15.739 em março de 1999 para 10.772 este ano. O cancelamento de títulos já protestados (que foram pagos e saíram do protesto) foi de 19.250, uma alta de 19,28% em comparação aos 16.139 cancelados em janeiro de 2000. Essa tendência de queda vem sendo registrada desde 1998. Em fevereiro daquele ano, por exemplo, foram registrados os protestos de 103.224 títulos, em um mês de movimento menor e de menos dias úteis. A partir de junho de 1998, entretanto, a queda foi contínua. No ano passado, os títulos protestados caíram mês a mês, sendo que em dezembro foram registrados 65.041 protestos.