Cai uso da capacidade instalada da indústria A utilização da capacidade instalada em abril (79,1%) foi a menor no mesmo mês desde 1995, segundo a Sondagem Conjuntural da Indústria, da Fundação Getúlio Vargas (FGV). Além disso, pela primeira vez no período, o uso do parque caiu na segunda pesquisa do ano, comparada à de janeiro. Apesar do cenário, que reflete a recuperação da atividade mais lenta do que o esperado, os industriais mantém elevada dose de confiança na retomada para o segundo trimestre do ano, a mais alta dos últimos anos. Segundo o coordenador da sondagem da FGV, Salomão Quadros, a utilização da capacidade não avançou em abril porque as empresas não venderam todo o estoque, e a demanda está pouco melhor do que no início do ano, mas permanece fraca. Tirando os efeitos sazonais na comparação com janeiro, a queda no uso do parque fabril foi de 1,3 ponto porcentual. ?Não há nada que sinalize que a recuperação deixou de acontecer, mas a continuidade do processo está muito devagar, devagar quase parando?, disse o economista. A sondagem divulgada nesta quinta-feira ouviu 1.222 indústrias e mostra que a retomada sinalizada na pesquisa do início deste ano pouco progrediu. Registra, também, que o nível de estoques, que estava alto em outubro, praticamente andou de lado em abril, depois de ter cair bastante em janeiro. Já a avaliação quanto à situação atual dos negócios praticamente reflete a mesma da pesquisa de janeiro ? para 21% dos entrevistados é fraca. Comparada a abril de 2001, a situação é pior: o saldo entre avaliações boas e fracas era positiva em 9 pontos e caiu para -4. A frustração quanto à recuperação da atividade não afetou as expectativas das indústrias sobre o futuro. Para o trimestre entre abril e junho, 53% das empresas apostam em demanda superior. Quando olham para o horizonte dos próximos seis meses, 55% dos industriais apostam que a situação da empresa estará melhor. A mesma fatia aposta em produção superior à do primeiro trimestre. Como nas últimas sondagens, projetam que haverá contratações nos próximos meses. ?Ao contrário da tônica nos anos 90, o nível de emprego tornou-se um indicador resistente às flutuações macroeconômicas?, diz Salomão. Junto às expectativas de mais compras de matéria-prima, mais produção, mais vendas e menos estoques, os industriais querem aumentar preços. O saldo das respostas (diferença entre os que desejam aumento e os que pretende diminuir preços) deu 29 pontos, quase o dobro da sondagem anterior. ?O número não é tão alto quanto os 36 pontos de outubro de 1999, mas é alto para uma fase de relativo desaquecimento e, sobretudo, ausência de pressão de custos oriunda do câmbio?, afirmou Quadros. Os sinais positivos para os próximos meses, contudo, não foram suficientes para convencer os industriais a investir em expansão do parque produtivo. ?Eles irão investir para aumentar a capacidade quando tiverem absoluta certeza de que as vendas se recuperarão mais?, afirmou o economista. Em abril, apenas 31% das empresas indicaram o aumento do parque como objetivo para o ano. Para 42%, a prioridade maior é o aumento da eficiência produtiva. Para a FGV, os dois objetivos não são conflitantes, mas o aumento da base de produção ?revela maior grau de confiança num crescimento estável da demanda?.