Cai valor do aluguel residencial em SP O valor dos aluguéis residenciais caiu em média 0,97% no último mês de abril na cidade de São Paulo. A desvalorização ocorreu em todos os tipos de imóveis pesquisados. Apartamentos de quatro dormitórios tiveram a maior variação negativa (-1,11%). Nos últimos 12 meses, o aumento médio é de apenas 4,06%, enquanto a inflação do período medida pelo IGP-M atingiu 32,95%. A locação residencial mais cara em abril foi a de apartamentos de quatro dormitórios nas regiões dos Jardins e Itaim Bibi. A mais barata ficou para apartamentos de um dormitório na Aclimação e Vila Mariana. A pesquisa é da Hubert Imóveis e que mostra uma tendência dos aluguéis residenciais na cidade de São Paulo.