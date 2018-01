Cai volume de negócios da Bovespa O volume médio diário negociado na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) nos primeiros seis dias úteis de maio é o menor do ano: R$ 632,2 milhões por dia. Este volume é 23,2% menor do que o de abril, 10,7% inferior ao de março, 34,5% abaixo do de fevereiro e 39,8% menor que o de janeiro. Há questões técnicas que têm determinado esta redução do volume, além da expectativa de alta dos juros nos Estados Unidos. Uma delas é que dois dos três participantes que costumam ditar o ritmo do mercado acionário brasileiro tiveram de vender ações para cobrir prejuízos. São investidores institucionais - administradores de recursos, que incluem fundos de pensão, seguradoras e fundos de investimento - e investidores estrangeiros. Por motivos distintos, as áreas de tesouraria dos bancos (responsáveis por administrar o dinheiro das instituições) e os investidores estrangeiros desovaram enormes quantidades de papéis do início de abril para cá, explica o diretor de Renda Variável do Unibanco Asset Management, Jorge Simino. Os investidores estrangeiros porque precisavam cobrir perdas provocadas com as quedas no mercado acionário norte-americano. E as tesourarias porque tiveram prejuízos com a compra de títulos prefixados do Tesouro. Saída de capital estrangeiro está forte No início do ano, algumas instituições adquiriram grandes quantidades de papéis prefixados. Até aí, nada de errado. O problema é que a percepção do mercado se deteriorou depois das sucessivas quedas da bolsa eletrônica Nasdaq e as preocupações de que a inflação aumentasse nos Estados Unidos. Como resultado, os juros começaram a subir. Assim, quem tinha comprado título prefixado com remuneração de, por exemplo, 18,5% ao ano, perdeu dinheiro porque o juro subiu para a casa de 20% em abril. "Muitas tesourarias cobriram prejuízo vendendo ações", conclui Simino. Pelas contas de Simino, a saída de capital estrangeiro do Brasil deve ser da ordem de US$ 3 bilhões. Em abril, R$ 1 bilhão de investidores estrangeiros deixou a Bovespa, volume mais do que duas vezes superior ao que já tinha saído da bolsa paulista em março. Saída de recibo Telebrás também diminui o volume Outro fator que tem contribuído para a baixa liquidez da Bovespa em maio é a saída dos recibos de Telebrás do Índice Bovespa (Ibovespa), executada no dia 2. Os recibos eram os papéis mais negociados e mais líquidos da bolsa paulista. Mas sua retirada do índice obrigou diversos fundos de ações que utilizam o Ibovespa como parâmetro a desfazer-se dos recibos. Por enquanto, o recibo de Telebrás não tem substituto, pois nenhum papel tem suas características. "Isso leva os investidores a reduzirem as operações de curto prazo, que faziam aumentar o giro diário da Bovespa", explicou o diretor de Renda Variável do BankBoston, Julio Ziegelmann. Ele lembra que o investidor vai ficar retraído nos negócios enquanto o mercado estiver com maior nível de oscilação de preços, por conta da expectativa de alta dos juros nos Estados Unidos.