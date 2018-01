Cai volume diário de negócios na Bolsa Em julho, a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) registrou um volume financeiro de US$ 7,3 bilhões. A média diária, de acordo com apuração da editora Graziella Valenti, ficou em US$ 347 milhões. O resultado é 27,5% menor do que a média registrada no mês de junho. De acordo com Alexandre Póvoa, diretor de renda variável do ABN Amro Bank, essa queda não reflete um desinteresse dos investidores - brasileiros e estrangeiros - por papéis de empresas nacionais. "O mês de junho não é uma boa base de comparação, já que o volume de negócios naquele mês ficou acima do normal, em função da operação com papéis da Telesp. Além disso, o mês de julho é, normalmente, mais fraco em movimentações", explica. Em junho, o volume de negócios na Bolsa foi de US$ 10 bilhões, sendo que US$ 732 milhões referem-se à operação com papéis da Telesp. Nesse processo, depois de assumir o controle da Telesp, a Telefónica de Espanha fez uma oferta para a troca das ações da companhia brasileira por ADRs - American Depositary Receipts, recibos de ações da empresa espanhola, negociados simultaneamente em São Paulo, Madri e Nova Iorque. Com a perspectiva da saída dos papéis da Telesp do Ibovespa - índice que mede a valorização das ações mais negociadas na Bovespa - a maioria dos investidores vendeu suas ações, aumentando o volume de negócios na Bovespa. Questão política também afetou negócios Ricardo Mattei, vice-diretor do Banco Brascan, concorda com Póvoa e acrescenta que o caso sobre a obra superfaturada do fórum trabalhista de São Paulo também prejudicou os negócios no mercado acionário. "O temor dos investidores era que fossem levantadas suspeitas sobre um possível envolvimento do presidente Fernando Henrique com o caso", afirma. O executivo explica que o impacto da questão poderia ser menor se o governo tivesse respondido às acusações com mais prontidão. Comparação com maio também apresentou resultado negativo Com a queda da taxa básica de juros - Selic -, havia uma expectativa de entrada de recursos significativa na Bovespa. O balanço do mês de julho não confirmou essa tendência. Mesmo comparado com o volume de negócios registrado em maio - R$ 8 bilhões -, o resultado também está retraído. De acordo com Alexandre Malfitani, administrador de fundos de renda variável do Deutsche Bank Investimentos, a entrada de recursos no mercado acionário deve aumentar gradativamente. "Os investidores precisam comprovar uma queda no rendimento de suas aplicações em renda fixa pós-fixados para, a partir daí, começar a aplicar em investimentos de maior risco", avalia. Malfitani também acredita que a migração de recursos deve ser direcionada, primeiramente, para outros segmentos da renda fixa mais agressivos. Exemplo disso são os fundos de renda fixa não referenciados, que podem até aplicar em derivativos - mercado futuro -, e os fundos genéricos, que têm a administração livre. Depois disso, apenas, o mercado acionário será favorecido pela entrada de recursos. Veja mais informações sobre a classificação dos fundos de renda fixa no link abaixo.