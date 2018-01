Caiado critica pagamento de propina para venda de carne à Rússia O presidente da Comissão de Agricultura da Câmara, deputado Ronaldo Caiado (PFL-GO), criticou neste domingo o possível pagamento de propinas por parte de exportadores brasileiros para vender carne para a Rússia. "Se é que isso existe, é uma infração muito grave", afirmou. "Não é dessa maneira que vamos resolver o problema do embargo, e sim atendendo às exigências de controle sanitário." Na sua avaliação, o pagamento de propina "depõe contra o segmento de frigorífico, que acha que com propina se compra tudo." Brincando, o deputado afirmou que vai requisitar ajuda da Interpol para fazer "uma CPI internacional" para investigar o caso. Caiado disse desconhecer a existência do esquema. "Estou ouvindo falar pela primeira vez agora", comentou. Em sua edição de domingo, o Estado trouxe denúncia de um agente de comércio exterior, de que exportadores de carne brasileiros estariam subornando funcionários do governo russo para continuar vendendo carne naquele país. A Rússia decretou embargo à carne brasileira por causa do surgimento de focos de febre aftosa. A propina, segundo esse agente, seria de US$ 125,00 por tonelada. O esquema, ainda segundo a denúncia, explicaria por que as exportações de carne para a Rússia praticamente dobraram entre dezembro de 2005 a janeiro de 2006, passando de US$ 24,82 milhões para US$ 45,38 milhões. O deputado informou que participará nesta segunda de uma reunião com produtores de carne em Presidente Prudente, para discutir o problema dos preços do produto no mercado interno. Caiado tem-se empenhado em instalar a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da carne, que investigaria as denúncias de formação de cartel por parte dos frigoríficos brasileiros. O cartel dos frigoríficos é alvo de investigação da Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça (SDE).