Caiuá lançará ações no mercado A estratégia da Caiuá Serviços de Eletricidade é aumentar o volume de negócios com os papéis no longo prazo, conforme afirmou Evandro Coura, diretor-Financeiro e de Relações com o Mercado do Grupo Rede, controlador da Caiuá. Segundo ele, não há prazo definido para as operações, que devem ocorrer em três ou quatro anos. O executivo diz que a estrutura acionária da Caiuá justifica uma nova colocação de ações, já que a empresa possui apenas 3% de seu capital em circulação no mercado. A parte dos controladores corresponde a 80% e a BNDESPar, empresa de participações do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), detém a parcela restante. Novas estratégias de mercado Para elevar o valor em mercado, a Caiuá fará um aumento de capital com emissão de ações e os controladores cederiam a outros acionistas o direito de compra dos novos papéis. De acordo com Coura, ainda não é possível estimar qual seria o aumento no total de papéis em circulação. Antes, porém, de partir para uma nova colocação e o lançamento de ADRs, a Caiuá estuda a emissão de debêntures conversíveis em ações. A operação, disse Coura, deve ocorrer daqui a uns dois anos, uma vez que a empresa concluiu recentemente uma colocação de R$ 167 milhões em debêntures simples. Hoje, a alternativa mais favorável é a emissão de commercial papers de um a dois anos, afirma o executivo. De olho no mercado As outras opções, revelou, seriam a contratação de empréstimos sindicalizados ou o lançamento de bônus. Coura afirmou que o início da captação dependerá do comportamento do mercado, mas há chances de que ela ocorra ainda este ano. Segundo ele, a colocação de títulos da dívida poderá envolver outras duas companhias abertas do Grupo Rede, a Centrais Elétricas Matogrossenses (Cemat) e a Centrais Elétricas do Pará (Celpa). O endividamento total do grupo situa-se na casa de R$ 2 bilhões. Desse montante, R$ 1,2 bilhão (60%) corresponde a obrigações com o BNDES e a Eletrobrás, com vencimento em até dez anos.