Caixa 2 da Parmalat está em Luxemburgo A Justiça italiana descobriu uma empresa, com sede em Luxemburgo, que serviu de "caixa dois" da família do dono da Parmalat, Calisto Tanzi. Registrada com o nome de Tabata, ela fundada pelos filhos de Tanzi. Alguns sites da imprensa européia informam que fontes judiciais disseram que as contas da Tabata, criada em 16 de abril de 1990 por Stefano, Francesca e Laura Tanzi, mostram indícios de operações financeiras de dezenas de milhões de euros. A pista para chegar até essa empresa foi dada pelo ex-diretor geral do grupo Fausto Tonna, cujos interrogatórios se transformaram no principal ponto de referência da Justiça italiana para tentar esclarecer a fraude que pode chegar a ? 14,5 bilhões. A Justiça espera agora que as autoridades de Luxemburgo permitam investigar os movimentos da conta. Setefano e Francesca se encontram presos desde o início desta semana, além do pai deles, Calisto, que, na quarta-feira, foi hospitalizado devido a problemas de saúde. Todos eles respondem pela falência do grupo e por fraudes milionárias.