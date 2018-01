Caixa abre 8 mil contas simplificadas por dia no País O número de contas simplificadas para a população de baixa renda na Caixa Econômica Federal já equivale ao das contas correntes normais, sujeitas a tarifas e com direito a talão de cheque. Até quarta-feira, a instituição tinha 3,184 milhões de contas simplificadas e 3,2 milhões de contas correntes normais. Também o ritmo de abertura de contas para a população de baixa renda supera de longe o das contas tradicionais. Na primeira quinzena deste mês, foram abertas 8 mil contas simplificadas por dia, ante 1,5 mil contas tradicionais. A instituição, que começou a atuar nesse segmento em maio de 2003 e é uma das mais fortes, ao lado Banco Popular do Brasil, já conquistou até hoje 6,4% da população sem banco. "Nossa meta é fechar o ano com mais de 5 milhões de contas simplificadas, o que significa atingir cerca de 10% dos brasileiros que recebem até dois salários mínimos mensalmente", diz o superintendente Nacional da Caixa, Cássio Sopko. Leia mais em O Estado de S. Paulo