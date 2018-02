Caixa abre concorrência para venda de imóveis A Caixa Econômica Federal abriu concorrência pública para a venda de 324 imóveis no Estado de São Paulo. Todas as agências dispõem do Edital de Venda com as características das casas e apartamentos oferecidos. Também é possível obter os detalhes no site da Caixa na Internet (veja link abaixo). Os interessados poderão pleitear financiamento ou utilizar recursos da conta vinculada do Fundo de garantia do tempo de Serviço (FGTS). Para isso, deverão se dirigir a qualquer agência da Caixa, antes do prazo estipulado para a entrega das propostas, para tomar conhecimento das condições. Para usar o saldo do FGTS na aquisição, é necessário o enquadramento nas regras do Sistema Financeiro de Habitação e do próprio Fundo de Garantia. O cronograma da concorrência é o seguinte: - Período de validade e entrega das propostas: até 18.03.2002; - Data de abertura das propostas: 21.03.2002; e - Divulgação do resultado: 28.03.2002 Cidade Cidade Imóveis Cidade Imóveis Cidade Imóveis Andradina 2 Itapetininga 1 Presidente Prudente 1 Araçatuba 9 Itapira 9 Registro 4 Araras 1 Itaquaquecetuba 4 Ribeirão Preto 2 Bertioga 2 Itupeva 1 Salto 4 Botucatu 1 Ituverava 9 Sta.Cruz das Palmeiras 1 Cafelândia 1 Jacareí 2 Santos 23 Campinas 6 Limeira 11 São Bernardo do Campo 10 Campo Limpo Paulista 4 Lorena 1 São Carlos 1 Caraguatatuba 1 Miguelópolis 2 São José do Rio Preto 1 Cotia 1 Olímpia 1 São José dos Campos 2 Cubatão 7 Ourinhos 1 São Paulo 48 Diadema 6 Pedregulho 1 São Vicente 19 Guará 6 Peruíbe 1 Sertãozinho 2 Guarujá 8 Pindamonhangaba 1 Sorocaba 3 Guarulhos 2 Piracicaba 2 Sumaré 1 Indaiatuba 1 Praia Grande 92 Taboão da Serra 1 Itanhaém 4 Presidente Epitácio 1 Taubaté 2