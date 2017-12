Caixa abre vagas para financiamento estudantil A Caixa Econômica Federal abriu ontem as inscrições para o processo seletivo do 1º semestre de 2001 do programa de Financiamento Estudantil (FIES). As inscrições estarão abertas até o dia 23 de março e podem ser feitas pela Internet pelo site www.mec.gov.br. Estão disponíveis 30 mil novas vagas para estudantes de curso superior. Os resultados alcançados pelo FIES levaram o Ministério da Educação a determinar a abertura de 50 mil novas vagas em 2001, das quais 30 mil para o primeiro semestre e 20 mil para o segundo. Os estudantes serão selecionados através de critérios que levam em conta a renda familiar, o número de membros da família, o fato de o candidato não ter moradia própria ou já ter curso superior completo, e ainda a existência de doença crônica ou outro estudante de faculdade paga no grupo familiar. Cursos superiores que não tiveram avaliação positiva do MEC não serão financiados. O FIES financia até 70% das mensalidades dos alunos pelo período regular do curso, com taxa de juros de 9% ao ano - fixa por todo o período de vigência do contrato de financiamento. O universitário tem que estar regularmente matriculado no curso, não podendo se afastar da faculdade por um período superior a um ano e, após ingressar no FIES, ter bom desempenho acadêmico com, no mínimo, 75% de aprovação nas disciplinas cursadas. Outra condição para o financiamento é realizar o aditamento do contrato no prazo estabelecido. Para isso o aluno só precisa ir à sua instituição de ensino e realizar a renovação sem nenhuma burocracia, dispensando até nova apresentação de fiadores.