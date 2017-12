Caixa agora tem consulta de PIS pela Internet A partir de hoje, os trabalhadores poderão consultar no site da Caixa Econômica Federal (veja link abaixo) informações sobre Benefícios Sociais, como saldo de Quotas e Rendimentos do PIS e Abono Salarial. Além da consulta do PIS, há a opção de atualização de endereço, e-mail e telefones, fundamental para criar e manter o canal de comunicação direto entre o trabalhador e a Caixa. A atualização do endereço possibilita ao trabalhador saber da existência de benefício em seu nome, e em conseqüência, facilita a efetivação do pagamento. Para atualizar o endereço, é necessário ter o Cartão do Cidadão, que pode ser solicitado em qualquer agência da Caixa. Ao solicitar o cartão, o trabalhador receberá sua senha, que o habilitará a usufruir dos benefícios que o Cartão da Cidadão oferece pela Internet, nas agências, ou em qualquer outro local futuramente credenciado. Para acessar o novo serviço o trabalhador precisa ter em mãos seu número de PIS/PASEP. Além desse número, o sistema exige uma senha que o trabalhador recebe após preencher os campos: data de nascimento, CGC da empresa e data de admissão na empresa em que está trabalhando atualmente. De posse da senha, ele já está habilitado a verificar o saldo do FGTS e se tem direito a cotas ou rendimentos do PIS. Para outros serviços ele devera ter o Cartão do Cidadão.