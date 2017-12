Caixa ainda não sabe informar sobre crédito para construção Embora o governo federal tenha feito na quinta-feira uma ampla divulgação sobre nova linha de financiamento para aquisição de material de construção, as agências da Caixa Econômica Federal não conseguiam, nesta sexta-feira, oferecer detalhes sobre como captar esses recursos. As agências do banco em São Paulo, por exemplo, pediam que os clientes ligassem para disque Caixa (6612-2600), onde os funcionários não sabiam informar sobre a nova linha de crédito. Uma das responsáveis do setor de imóveis do Disque Caixa disse que não havia recebido informações mais detalhadas. "Estamos ainda nos organizando", afirmou, depois de fornecer dois telefones onde poderiam ser obtidas informações adicionais. Os dois números fornecidos davam apenas sinal de fax. A assessoria de imprensa da CEF em Brasília informou que os manuais deverão estar sendo distribuídos nas cerca de duas mil agências do banco nesta sexta-feira. "Quando sai uma medida do governo, não podemos sair imediatamente depois com os manuais porque sempre pode haver mudança de último momento", justificou uma funcionária da assessoria. No site do banco estatal (caixa.gov.br) também não há informações sobre esta nova linha de crétido.