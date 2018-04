Caixa amplia limite de crédito para material de construção A Caixa Econômica Federal ampliou de R$ 7 mil para R$ 25 mil o limite de empréstimos para financiamento da compra de material de construção e reforma de imóveis. O aumento do teto da linha de crédito, conhecida como Construcard, começou a valer para os novos pedidos de empréstimos feitos nas agências da Caixa desde a última segunda-feira e a decisão foi tomada pela direção no mês passado, seguindo a orientação do governo federal de ampliar o crédito. A Caixa utiliza nessa linha duas fontes de recursos. Uma é o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), destinada, prioritariamente, às famílias de menor renda, de até R$ 1,9 mil por mês. As taxas de juros cobradas nesses empréstimos variam de 6% a 8,16% ao ano. A segunda fonte de recursos são capitais próprios do banco e dinheiro de cadernetas de poupança. Esses recursos são direcionados às famílias com renda acima de R$ 1,9 mil, e os juros podem variar de 13,5% a 22% ao ano. O empréstimo mínimo é de R$ 1 mil e o máximo é calculado conforme a capacidade de pagamento do tomador. Ainda segundo a Caixa, a contratação é simplificada, podendo ser incluídos custos de mão-de-obra e até 15% do valor do material.