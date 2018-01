Caixa antecipa 13º sálario A Caixa Econômica Federal lançou duas linhas de crédito para permitir o pagamento antecipado do 13º salário. A primeira linha de crédito é voltada para pessoas físicas e está disponível nas agências a partir de hoje para as pessoas que recebem salário através da Caixa e tenham pelo menos um ano de vínculo empregatício. Segundo a Caixa, o valor da antecipação é limitado a 90% do salário líquido mensal e deverá ser pago em até 78 dias até a data limite de 22 de dezembro. Será cobrada uma taxa de juros de 3,1% ao mês. Essa linha de crédito só é indicada para pessoas que precisam pagar dívidas ou financiamentos com taxas de juros superiores à 3,1%. A segunda linha de crédito é voltada às micro, pequenas e médias empresas e estará disponível a partir da próxima segunda-feira. Conforme a Caixa, o objetivo desta linha é diminuir o impacto da despesa do 13ºsalário sobre as contas da empresa. O empréstimo terá taxas de juros que variam de acordo com o valor financiado e prazo de pagamento de seis meses.