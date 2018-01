Caixa aperta o cerco a devedores do SFH A Caixa Econômica Federal transferiu para a Empresa Gestora de Ativos (Emgea) a responsabilidade de cobrar as dívidas de quem fechou contratos imobiliários até 1996. A empresa foi criada pelo Ministério da Fazenda para assumir créditos ruins e combater a inadimplência alta que caracteriza negócios como o da habitação. Uma das missões da instituição será apertar o cerco aos maus pagadores. Ela estará autorizada, inclusive, a reaver na Justiça os imóveis de quem estiver em atraso. No caso dos financiamentos para a casa própria, o índice de inadimplentes é de 30%, de acordo com a Caixa. No total, um milhão de contratos foram repassados à Emgea. As dívidas somam R$ 26,7 bilhões. Por enquanto, não há mudanças que atinjam diretamente quem tem dívidas com a Caixa. É possível que a Emgea organize novas formas de negociação para os mutuários, mas ainda não há uma solução concreta. O alto índice de inadimplência que torna "podres" os créditos do Sistema Financeiro da Habitação (SFH) é causado por um desequilíbrio entre o aumento do saldo devedor e as mensalidades. Taxas de juros, inflação e planos econômicos fizeram com que, em muitos casos, a dívida crescesse acima do que era amortizado com as prestações. Com essa equação, surgiram casos como o da mutuária Rosângela Franzese. Ela paga R$ 1.040,00 ao mês por um imóvel comprado em 1993 e diz já ter desembolsado uma vez e meia o valor total. Rosângela está com as prestações em dia, mas já procurou ajuda na Associação de Mutuários Moradores de São Paulo (AMMS). Segundo o cálculo do setor jurídico da associação, Rosângela deveria pagar R$ 205,00 por mês. Por isso, ela entrou na Justiça e aguarda uma decisão.