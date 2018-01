Caixa apresenta novo fundo de investimento A Caixa Econômica Federal lançará no dia 1 de fevereiro o Caixa FAC Multicarteira RV30, fundo de aplicação em cotas de fundos de investimento financeiro e em fundos de investimento em ações destinado a pessoas que procuram retorno superior ao da renda fixa tradicional, a médio e longo prazo, sem expor totalmente seu capital ao risco de renda variável. O produto tem como objetivo obter rentabilidade superior à dos fundos de renda fixa tradicionais, investindo seus recursos em fundos que apliquem em títulos públicos federais e privados de renda fixa, podendo alocar até 30% de seu patrimônio em fundos com ativos de renda variável. A parcela de renda variável, integrante da carteira do fundo, buscará acompanhar o Ibovespa médio, tendo o fundo gestão ativa, de acordo com as perspectivas econômicas. O fundo não tem prazo de carência para resgate, pois sua rentabilidade é diária. A taxa de administração é de 2,50 % ao ano. A aplicação inicial é de R$ 1 mil, o saldo mínimo de R$ 500,00 e o resgate mínimo, de R$ 100,00. Haverá incidência de Imposto de Renda (IR), desde que haja rendimento positivo, à alíquota de 20% sobre a rentabilidade bruta, no último dia útil de cada mês ou no resgate. Haverá incidência de IOF sobre o resgate efetuado em prazo inferior a 30 dias à alíquota de 1,0% ao dia sobre o valor do resgate.