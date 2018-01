?Caixa Aqui? já tem 600 mil correntistas de baixa renda Depois de superar a meta de 500 mil clientes da conta ?Caixa Aqui?, inicialmente prevista para o final deste ano, a Caixa Econômica Federal bateu ontem a marca dos 600 mil correntistas dessa conta. A conta ?Caixa Aqui? é voltada para a população de baixa renda; não exige depósitos mínimos nem comprovante de renda para sua abertura, o que tem atraído pessoas que antes não conseguiam ter conta bancária. O ritmo de abertura de contas já chega à média de 50 mil por semana. A Caixa foi a primeira instituição financeira do Brasil a lançar contas correntes simplificadas tendo como público-alvo as famílias de baixa renda e, até então, sem acesso ao sistema bancário. Além das facilidades de abertura, a conta ?Caixa Aqui? será usada como porta de entrada para o crédito ?Caixa Aqui?, modalidade de empréstimo rotativo pré-aprovado de R$ 200, com juros mensais de 2%. Até o dia 6 de outubro, 567 correspondentes bancários da Caixa abrirão contas correntes desse tipo em municípios onde não há agências bancárias. Com essa atitude, a instituição pretende agilizar o processo de bancarização da população brasileira, dobrando a meta inicial para um milhão de clientes da conta ?Caixa Aqui? até o final do ano. O cadastro dos correspondentes pode ser feito pela internet ou nas agências da Caixa. O prazo para credenciamento acaba na próxima sexta-feira, 26. Mais informações no site da Caixa: www.caixa.gov.br