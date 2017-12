Caixa arrendará imóveis de inadimplentes. Medida Provisória do governo permitirá que bancos com carteira de crédito imobiliário arrendem imóveis retomados por falta de pagamento. A MP 1981-49 criou um novo tipo de operação: o Arrendamento Imobiliário Especial com Opção de Compra. Este plano tem por objetivo facilitar a comercialização dos imóveis e facilitar a vida de ex-mutuários. Neste contrato de arrendamento com opção de compra, que servirá para ex-mutuários ou não, a pessoa pagará no banco uma determinada quantia todo mês, uma espécie de aluguel, e no final do período ela torna-se proprietária do imóvel. A maioria dos imóveis são destinados a famílias de baixa renda mensal. A Caixa Econômica Federal irá utilizar de imediato este tipo de contrato, pois tem encalhados mais de 330 mil imóveis que foram recebidos como pagamento de dívidas que somam R$ 10,48 bilhões. A instituição está encontrando dificuldades para se desfazer dos imóveis porque a maioria está ocupada pelo próprio ex-mutuário, invasores ou por gaveteiros (pessoas que adquirem o imóvel do mutuário original sem regularizar a transferência da dívida). O banco pretende colocar o plano em prática até o final deste mês. Os diretores da Caixa estão acertando os últimos detalhes do contrato, como a fórmula da taxa que será cobrada mensalmente. Inicialmente, a idéia é que o contrato seja de 15 anos e funcione como um leasing. A Caixa deverá cobrar uma taxa menor que a média de aluguéis cobrados no mercado, para facilitar a vida do mutuário. O valor de referência para fixação da tarifa mensal será o preço de mercado do imóvel, outra medida que vai facilitar a vida do morador já que a dívida não paga em geral é bem maior. O levantamento feito pela Caixa, em relação aos contratos do SFH sem cobertura do Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS, mostra que nos contratos assinado até 1991 o saldo devedor do imóvel chega em média ao dobro do preço real da propriedade, mesmo com as prestações pagas em dia.