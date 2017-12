Caixa aumenta limite de empréstimos no penhor para R$ 50 mil A Caixa Econômica Federal aumentou o limite de empréstimos para penhor de jóias de R$ 15 mil para R$ 50 mil. A partir de amanhã, os postos de penhor da Caixa começarão a receber pedidos de empréstimo de acordo com a nova regra vigente. A expectativa da Caixa Econômica Federal para 2005 é oferecer R$ 4,48 bilhões em crédito pelas operações de penhor, um crescimento de 11,2% em relação a 2004, quando foram concedidos R$ 4,1 bilhões em empréstimos para clientes deste tipo de operação. A Caixa pretende ainda aumentar o número de postos de penhor no País, dos 333 existentes hoje para 415 até 2006. Pela operação de penhor, a Caixa empresta um valor correspondente a 80% do preço avaliado da jóia. As taxas de juros variam de acordo com o valor emprestado - 2,60% ao mês para empréstimos inferiores a R$ 300 e 3,25% mensais para empréstimos superiores a R$ 300. Os prazos de pagamento são de 30, 60 e 120 dias.