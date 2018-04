Caixa aumenta prazo para FAT-Habitação A Caixa Econômica Federal decidiu alterar, a partir do dia 2 de maio, as condições da Carta de Crédito FAT-Habitação, que usa recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador e é destinada principalmente às famílias com renda superior a R$ 2 mil. O prazo máximo do contrato passará de 150 para 168 meses e o comprometimento máximo da renda da família com a prestação passa de 25% para 30%. A Carta de Crédito FAT reúne R$ 1 bilhão destinados a financiar a construção imóveis na planta ou a aquisição de imóveis novos.