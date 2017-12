Caixa avisa que intervenção no Banco Santos afetou fundo A Caixa Econômica Federal divulgou hoje, no Diário Oficial, fato relevante informando aos cotistas do Fundo Caixa Fac Seleção que, tendo em vista que esse fundo aplica em cotas de fundo que possui CDBs do Banco Santos S/A em sua composição, a cota de fundo deverá ter variação negativa em virtude da intervenção do Banco Central no Banco Santos. No aviso publicado no Diário Oficial, a Caixa afirma que tem compromisso de defender os interesses dos cotistas do fundo e que, por meio de sua Área de Administração de Recursos de Terceiros, colocará à disposição deles um serviço de atendimento, que poderá ser contactado pelo fone (0800) 574-8898 ou pelo endereço eletrônico viter04.selecao@caixa.gov.br.